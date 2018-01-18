Анонсы событий на 20, 21 и 22 января

18:05 | 19.01.2018

20 января



10:00 Школа № 19 (ул. Павла Шаманова, 18). Пройдет ежегодный региональный робототехнический фестиваль «РобоФест-Екатеринбург», который проводится в рамках федеральной программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». Победители этого фестиваля получат право участия в X Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест-2018», который пройдет в Москве с 7 по 9 марта 2018 года.

Соревнования в Екатеринбурге пройдут в течение одного дня по следующим направлениям: Hello, Robot!, First FLL, Jr. FLL, РобоКарусель. В программу включены тренировки и тестирование роботов, проведение их финальных заездов, решение олимпиадных заданий, презентации и мастер-классы.

Планируется, что участниками соревнований «РобоФест-Екатеринбург» станут более 500 юных свердловчан в составе свыше 170 команд. Уровень компетенций участников состязаний оценят 23 судьи.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и регионального департамента информатизации и связи. Организаторами мероприятия выступают Институт развития образования совместно с учебно-методическим центром «РоботУрал» и Свердловским областным общественным фондом «Резерв Техно».



13:00 Свердловская областная специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Состоится ежегодная новогодняя встреча участников проекта «Рассказы об ЭкстрАбилити».

«Рассказы об ЭкстрАбилити» — это просветительский проект библиотеки, целью которого стало создание условий для включения инвалидов в позитивную деятельность и установление контактов с другими людьми, а также просветительская работа, направленная на преодоление стереотипов и предрассудков.

Во время мероприятия состоится презентация трех книг: сборник стихов незрячей Маргариты Мельниковой «Новая религия», рельефная графика Дениса Володина «Эндрю Уайет «Прикосновение к душе», история Всероссийского общества слепых «Увидеть сердцем мир земной». Также пройдет чествование лучших активных читателей библиотеки.



Анонсы на 21 января



12:00 Нижний Тагил (гора Белая). Свердловская область вновь присоединится к проведению Всероссийского дня снега.

Этот праздник спорта, здоровья, молодости и семьи организуют Министерство спорта Российской Федерации совместно с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области в рамках Международного дня снега (World Snow Day). Его цель — укрепление здоровья россиян, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, развитие семейных традиций.

В мире День снега проводится с 2012 года. Инициатива принадлежит Международной федерации лыжного спорта (FIS). С каждым годом праздник вовлекает все больше стран и городов.

В третий раз главной площадкой мероприятия в Свердловской области станет горнолыжный курорт «Гора Белая». Гостей ждут разнообразная программа и различные спортивные состязания. В частности, пройдут соревнования по горнолыжному спорту среди детей. Им предстоит показать свое мастерство на трассе слалома-гиганта. Любители экстремальных видов спорта смогут принять участие в фановом джиб-контесте (сноуборд и ньюскул) от сети магазинов White Park Boardshop. Также состоится чемпионат города Нижний Тагил по лыжным гонкам среди детей и взрослых и товарищеский хоккейный турнир «Отцы и дети».

На центральной фан-площадке всех гостей ждет зажигательное выступление команд чирлидеров, различные конкурсы и эстафеты, гонки на санях, а также аттракционы бампербол и мегадженга. Самые маленькие участники праздника смогут испытать свои возможности в детском сноупарке.

Ожидается, что более 1500 человек из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области будут отмечать Всероссийский день снега на горнолыжном курорте «Гора Белая».



12:00 Площадь 1905 года. Состоится закрытие ледового городка на площади 1905 года. На праздничной площадке будет организована развлекательная программа с выступлениями артистов и музыкальными номерами, которая начнется в 12:00. После концерта в городке состоится уже ставшее традиционным мероприятие — «Ледовый штурм», участники которого проверят на прочность возведенные к Новому году снежные и ледяные строения. На штурм горок, ледяных стен и сооружений выйдут скалолазы.

Разбор конструкций ледового городка начнется после 23:00 21 января.



Анонсы событий на 22 января



9:00 Нижний Тагил (ул. Красногвардейская, 57, корп. 2). Стартует фестиваль инклюзии. Его участниками станут люди с ограниченными возможностями здоровья, педагоги и учащиеся коррекционных школ, представители общественных организаций, студенты, а также вице-президент французской ассоциации слепых им. Валентина Гаюи Марк Офран.

В рамках фестиваля пройдут молодежные инклюзивные игры, круглый стол в темноте на тему «Инклюзия в Нижнем Тагиле», курсы повышения квалификации для преподавателей по формированию коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья при поддержке Фонда президентских грантов.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проверкам предприятий на наличие долгов по выплате заработной платы.

В ноябре 2017 года Прокуратура Свердловской области начала масштабную проверку всех предприятий региона, имеющих долги по выплате заработной платы.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан Прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев поделится статистикой обращений граждан и трудовых коллективов в связи с долгами работодателей, расскажет о выявленных нарушениях и мерах прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что большой резонанс получила ситуация на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, работники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину во время «Прямой линии». По их словам, директор завода заявил, что зарплату никто не получит, пока к нему не обратится президент. Перед прокурорами поставлена задача по принятию эффективных мер реагирования в целях полного восстановления трудовых прав граждан и привлечения лиц, виновных в их нарушении, к предусмотренной законом ответственности, вплоть до уголовной.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная проблеме «двойной продажи» квартир в новостройках в Екатеринбурге.

Участники пресс-конференции:

Владимир Винницкий, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области;

Илья Раков, адвокат Общественной палаты Свердловской области;

Владимир Квансков, конкурсный управляющий ГК «Кронверк»;

Андрей Белов, представитель ЖСК «Янтарь-2»;

Юлия Реутова, представитель УрО РАН;

Дмитрий Ионин, депутат Государственной Думы РФ.

Вопросы пресс-конференции:

- Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга находятся на рассмотрении более сотни исковых заявлений пайщиков, которые приобрели квартиры в ЖК «Полесье». Что объединяет эти обращения? Почему пайщики, заселившиеся в квартиры, не могут получить на них право собственности и документальное подтверждение ввода жилья в эксплуатацию?

- В 2017 году инвестор-застройщик ГК «Кронверк» была признана банкротом. К каким последствиям это привело для участников строительства: собственника земли, жилищно-строительных кооперативов, пайщиков?

- Среди квартир, которые строились ГК «Конверк», 15 % — доля государства в лице Уральского отделения Российской академии наук. Большая часть этой доли оказалась продана физическим лицам. Как оценивается нанесенный ущерб? Что делается сейчас для защиты прав сторон?

- Какие действия планируют предпринимать Общественная палата Свердловской области и депутаты Государственной Думы РФ, чтобы помочь разрешению ситуации?