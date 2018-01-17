Рубрика: Анонсы
18:14 | 18.01.2018
Анонсы событий на 19 января
Это первое столь крупное мероприятие с участием педагогов театральных школ России. Форум ставит перед собой задачи выработки концепции театрального образования в нашей стране, обеспечения его непрерывности и эффективности. Ожидается, что на форуме будет принято решение о создании Союза театральных школ и театральных отделений детских школ искусств России и Екатеринбург станет родиной нового творческого союза.
В открытии форума примет участие заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации программ материнского капитала и поддержки семей.
Заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, заместитель управляющего Отделением ПФР по Свердловской области Ольга Шубина и заместитель директора ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ирина Туркина расскажут об изменениях в законодательстве — о реализации федеральной и региональной программ «Материнский капитал», о получении ежемесячных выплат при рождении первого и второго ребенка, необходимых документах и порядке оформления мер социальной поддержки.
Как сообщалось в ТАСС, малообеспеченные российские семьи, где в этом году родится или будет усыновлен второй ребенок, смогут обратиться в отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по месту жительства за сертификатом на материнский капитал и оформить ежемесячную адресную выплату на ребенка из средств материнского капитала.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная первым итогам внедрения электронной ветеринарной сертификации.
Переход на обязательную электронную ветеринарную сертификацию стартует с 1 января 2018 года. С нового года производители молочной и мясной продукции, не оформившие документы в электронном виде, не смогут сдавать на реализацию свою продукцию.
Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова и начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Оксана Рымарь расскажут, сколько предприятий готовы работать в «электронном обороте», поделятся информацией об условиях и порядке перехода на выдачу электронного карантинного сертификата на подкарантинную продукцию (овощи, фрукты, цветы, лес и пиломатериалы).
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации программ в течение года добровольчества и волонтерства в РФ.
Президент России Владимир Путин объявил 2018 год в РФ Годом добровольца и волонтёра.
Исполнительный директор Ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала» Владислав Овчинников, главный врач Областной станции переливания крови Сергей Чеканов и президент футбольной команды «Урал» Григорий Иванов расскажут о программе мероприятий в 2018 году, об идее популяризации донорства и здорового образа жизни, а также сообщат об объединении добровольцев и болельщиков фан-клуба «Урал» в преддверии проведения чемпионата мира по футболу.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
© «Вечерние Ведомости»
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