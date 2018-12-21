Станцию метро «Бажовская» в Екатеринбурге ещё долго не выведут из анабиоза

23:11 | 25.12.2018

Фото: wikimapia.org

Администрация Екатеринбурга официально заявила: станцию метро «Бажовская» в ближайшее время достраивать не будут из-за высокой стоимости. Как говорится в ответе мэрии на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, стоимость завершения строительства обойдётся городским властям в 5 миллиардов рублей.



На данный момент всё, что имеет бедная станция метро, которую начали строить аж через год после распада Советского Союза, – это только боковые тоннели от станции «Ботаническая» до станции «Геологическая». Чтобы завершить станцию «Бажовская», которая должна быть расположена на перекрестке 8 Марта и Большакова, необходимо построить между ними средний станционный тоннель с платформой, блок технологических помещений, тягово-понизительную подстанцию, наклонный эскалаторный тоннель, вестибюль и входы в вестибюль.



Станцию «Бажовская» начали строить еще в 1992 году. В 2012 году на открытии станции метро «Чкаловская» стало известно, что новую станцию откроют только после строительства второй ветки метро.