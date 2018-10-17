Общественники выдвинули инициативу по строительству первого Паркур-парка в Кургане

12:34 | 23.10.2018

В Кургане общественное движение «Наш Заозерный» и городской центр паркура «Пятая стихия» выдвинули инициативу по строительству в 3-м микрорайоне первого в областном центре Паркур-парка. Она была опубликована накануне на портале «Инициативы Зауралья».



Как отмечают авторы инициативы, паркурщики вынуждены собираться на недостроенном пустыре между 5-м и 7-м микрорайонами и отрабатывать навыки на опасных бетонных блоках.



Активисты предлагают построить Паркур-парк в рамках программы формирования комфортной городской среды на пустыре между 7-й школой и детским садом № 134. По их словам, именно в Заозерном проживает большинство молодых людей, интересующихся паркуром.



Для рассмотрения данной инициативы городскими властями общественникам необходимо собрать не менее 200 голосов до конца ноября.



Фото iniciativa45.ru