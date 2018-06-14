Под Екатеринбургом четверо человек погибли в ДТП с квадроциклами

11:51 | 16.06.2018

pershotravenskonline.dp.ua

Трагедия с четырьмя жертвами произошла сегодня в 4 часа утра около Верхней Сысерти (55 км от Екатеринбурга). Об этом сообщается на странице группы «Подслушано Сысерть» во «Вконтакте».



Из сообщения следует, что два квадроцикла столкнулись друг с другом на высокой скорости таким образом, что четверо пассажиров – двое юношей и две девушки возрастом чуть более 20 лет – погибли на месте. За жизнь пятой пассажирки в настоящее время борются врачи.



Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа полиции. Руководитель пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых пообещал прокомментировать случившееся по итогам расследования.